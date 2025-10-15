Aposta de Crateús, no Ceará, acerta a Quina 6853 e leva prêmio R$ 3,1 milhões

Diário do Nordeste
Escrito por
Uma aposta de Crateús, no Ceará, acertou sozinha os números sorteados nesta quarta-feira (15) na Quina 6853, e levou para casa o prêmio de R$ 3,1 milhões. Com o resultado, o prêmio principal do próximo sorteio chegou a R$ 600 mil.

Outras 61 apostas acertaram 4 números e levaram, em média, R$ 6.251,76 cada. O próximo sorteio está marcado para quinta-feira (16), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.

Resultado da Quina de hoje

09 - 75 - 07 - 48 - 54

Resumo do sorteio

5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 3.182.367,71

4 acertos
61 apostas ganhadoras, R$ 6.251,76

3 acertos
3.649 apostas ganhadoras, R$ 99,53

2 acertos
88.076 apostas ganhadoras, R$ 4,12

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

