Aposta de Crateús, no Ceará, acerta a Quina 6853 e leva prêmio R$ 3,1 milhões
É possível apostar até às 19h de quinta para a Quina, veja como acompanhar o sorteio
Uma aposta de Crateús, no Ceará, acertou sozinha os números sorteados nesta quarta-feira (15) na Quina 6853, e levou para casa o prêmio de R$ 3,1 milhões. Com o resultado, o prêmio principal do próximo sorteio chegou a R$ 600 mil.
Outras 61 apostas acertaram 4 números e levaram, em média, R$ 6.251,76 cada. O próximo sorteio está marcado para quinta-feira (16), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.
Resultado da Quina de hoje
09 - 75 - 07 - 48 - 54
Resumo do sorteio
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 3.182.367,71
4 acertos
61 apostas ganhadoras, R$ 6.251,76
3 acertos
3.649 apostas ganhadoras, R$ 99,53
2 acertos
88.076 apostas ganhadoras, R$ 4,12
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.
Quando ocorre a Quina de São João?
A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.