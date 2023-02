Após nova unidade no Eusébio, Colégio 7 de Setembro estuda abrir mais uma sede em Fortaleza

Pouco mais de seis meses após ser comprado pela Inspira Rede de Educadores, o Colégio 7 de Setembro (C7S) deu o primeiro passo para a expansão, nesta segunda-feira (6), com a inauguração da unidade do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Agora com quatro sedes, o próximo plano é abrir uma quinta escola na Capital.

No entanto, não há definições sobre a localização do novo projeto e a previsão de abertura. O diretor da instituição de ensino, Henrique Soárez, explicou que os novos equipamentos são estudados conforme o potencial de mercado de cada área.

"Com a chegada da Inspira, a gente percebeu haver bairros com muitos setembrinos, ou seja, muita gente conhece e confia no ensino do Colégio 7 de Setembro, mas estava longe. Fortaleza cresceu, e gente ainda estava no Centro e na Aldeota", avaliou.

Legenda: A nova sede fica localizada na Avenida José Moraes de Almeida, 2850, próximo ao Condomínio Quintas do Lago Foto: Divulgação

Ligada ao banco BTG Pactual, a empresa compradora possui sede no Rio de Janeiro e atua em todas as regiões do Brasil. Em junho do ano passado, a escola cearense entrou para o portfólio dela.

Atualmente, além da nova unidade, o C7S possui outras três, sendo duas no Centro de Fortaleza e uma na Aldeota.

"A gente olha para os bairros onde está acontecendo o maior crescimento. Foi interessante ver a reação aqui no Eusébio, que a gente realmente foi para longe, mas tem outros bairros de Fortaleza que podemos estar mais perto da Aldeota e do Centro", exemplificou, sem detalhar qual área está sendo estudada.

"Não tão longe quanto o Eusébio, mas que, talvez, também seja promissor. Uma vez que acertamos aqui, pode ser que façamos uma coisa mais perto", completa.

Questionado sobre a expansão para o Interior do Ceará, Henrique informou haver apenas "sonhos mais distantes". "A gente quer fazer [o investimento] na Capital primeiro", frisou.

Padrão pedagógico será mantido e novas unidades terão arquitetura com espaços mais abertos

A nova sede do Colégio 7 de Setembro, no Eusébio, já abriu as portas, nesta segunda-feira (6), com 500 alunos matriculados, segundo o diretor Henrique Soárez. A instituição tem capacidade para até 900 estudantes.

Conforme o diretor, que pertence à família fundadora, o C7S não passará por mudanças pedagógicas ou redesenhos estruturais. "A filosofia da Inspira é trazer para dentro excelentes escolas e mantê-las excelentes", disse, acrescentando poder ocorrer apenas melhorias.

O diretor de operações da Inspira Rede de Educadores, Rodrigo Piraciaba, destacou que as novas unidades deverão ter um padrão arquitetônico mais moderno, como a do Eusébio.

Legenda: A nova escola oferta desde o berçário ao 1º ano do Ensino Médio, incluindo período integral Foto: Divulgação

"Foi desafiador fazer um modelo de colégio totalmente diferente em 120 dias. É uma estrutura linear, com amplidão, espaço, com área para as crianças realmente correrem, se divertirem, serem crianças", explicou.

Com a construção da nova escola, mais de 61 pessoas, incluindo professores e funcionários, foram contratadas. Durante a construção, foram empregadas mais de 75 pessoas.

