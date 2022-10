Colégio 7 de Setembro vai inaugurar unidade em Eusébio em 2023; veja fotos

Após ser adquirido pela Inspira Rede de Educadores, o Colégio 7 de Setembro (C7S) deverá contar, no primeiro trimestre de 2023, com uma nova unidade em Eusébio.

A previsão é que a nova escola seja inaugurada em fevereiro do próximo ano.

O terreno em que será erguido o colégio fica próximo ao residencial Quintas do Lago. As obras estão em andamento.

Legenda: Unidade será inaugurada em 2023 Foto: Reprodução

Hoje, o C7S possui três sedes (NGS, EGS e EBS) e mais de 200 salas de aula. A escola foi fundada nos anos 1940 pelo professor Edilson Brasil Soárez.

Venda da escola e universidade

No fim de junho, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da totalidade do Colégio 7 de Setembro pela Inspira, transferindo todas as escolas pertencentes ao Grupo. A empresa já afirmou publicamente que pretende manter o DNA e o nome do tradicional colégio cearense.

A Uni7, braço de ensino superior do 7 de Setembro, também foi negociada, mas para um comprador diferente: o Grupo Ser Educacional, dono da Uninassau. Para esta transação, falta ainda aprovação do Cade.

A Inspira é uma holding nacional, com atuação em vários estados, que tem por objeto a participação no capital de outras empresas atuantes nos setores de ensino básico e pré-vestibular no Brasil.

