Após colégio, grupo 7 de Setembro vende centro universitário por R$ 10 milhões

Após a venda do Colégio 7 de Setembro no início deste mês para a rede Inspira, o Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7) também foi vendido nesta quinta-feira (30).

O grupo recifense Ser Educacional comunicou a compra por meio de fato relevante, mas a venda ainda será submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A transação inclui a venda de 100% do capital social de uma nova sociedade a ser constituída pela Educadora Sete de Setembro Ltda.

O centro universitário foi vendido por R$ 10 milhões, dos quais R$ 5 milhões serão pagos à vista, na data de fechamento da transação e o restante em três parcelas anuais sucessivas.

"Com mais de 20 anos de atuação no ensino superior brasileiro, a UNI7 é uma das instituições de ensino mais renomadas e tradicionais de Fortaleza. O Centro Universitário 7 de Setembro registrou receita líquida de aproximadamente R$18.000.000,00 (dezoito milhões de Reais) nos últimos doze meses e possui cerca de 1.600 (mil e seiscentos) alunos matriculados em seus cursos de graduação de Ensino Híbrido, com destaque para os cursos de Direito, Administração, Engenharias e Psicologia", informou o Ser Educacional no fato relevante.

Venda do 7 de setembro

O Cade aprovou "sem restrições" a compra do Colégio 7 de Setembro pela Inspira Mudança e Participações S.A. nesta quinta-feira (30). A decisão abre espaço para assimilação da rede de ensino local.

A compra inclui as três sedes do CS7 no Ceará e mais 200 salas de aula. A operação deverá garantir à Inspira o controle total da "negócio relacionado à prestação de serviços de educação básica e cursos pré-vestibular e seus ativos correspondentes" do 7 de Setembro.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE