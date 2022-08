Nova dona do Colégio 7 de Setembro afirma que manterá 'DNA da escola' e avalia expansão

A Inspira Rede de Educadores, que adquiriu o Colégio 7 de Setembro (C7S), um dos mais tradicionais do Ceará, afirma que avalia um plano de expansão para a escola.

Esta Coluna apurou com fontes que participam das reuniões internas de diretoria sobre a transição da gestão que a empresa construirá em 2023 uma nova unidade no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza — informação que, oficialmente, a Inspira não confirma.

Em nota, a nova dona do C7S apontou apenas que "seguirá dedicada ao desenvolvimento de pessoas, infraestrutura, tecnologia e ao plano de expansão para o colégio que segue em avaliação".

Hoje, o C7S possui três sedes (NGS, EGS e EBS) e mais de 200 salas de aula. A escola foi fundada nos anos 1940 pelo professor Edilson Brasil Soárez.

Questionada sobre possíveis mudanças, a Inspira reforçou que "um dos compromissos com as escolas da rede é manter o DNA e perpetuar o legado das instituições" e reafirmou que o nome e a marca do Colégio 7 de Setembro serão preservados.

Aprovação pelo Cade

No dia 30 de junho, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da totalidade do Colégio 7 de Setembro pela Inspira, ou seja, todas as escolas pertencentes ao Grupo, além da Ipiranga, braço de editoração e comercialização de livros didáticos.

Também do Grupo 7 de Setembro, a Uni7, de ensino superior, foi vendida para o Grupo Ser Educacional, dono da Uninassau.

A Inspira é uma holding que tem por objeto a participação no capital de outras empresas atuantes nos setores de ensino básico e pré-vestibular no Brasil.

Desde que a empresa recebeu, em 2020, investimento do Banco BTG Pactual, é atualmente detida por dois fundos de investimento geridos pelo Banco e por outros acionistas minoritários. A rede atua em vários estados.

