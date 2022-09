Aplicativo do Itaú fora do ar? Usuários relatam instabilidade

Clientes do Itaú usaram as redes sociais no início da manhã desta sexta-feira (30) para relatar problemas no acesso ao aplicativo do banco.

A informação foi confirmada logo depois, pelo próprio Itaú, em conta oficial no Twitter. "Identificamos uma indisponibilidade no acesso ao app e já estamos cuidando disso. Fique tranquilo que logo será normalizado", explicou o banco.

Atendimento eletrônico

Até então, a informação é de que os correntistas podem fazer qualquer transação por meio do atendimento eletrônico disponibilizado pelo Itaú.

Legenda: Banco fez pronunciamento nas redes Foto: reprodução/Twitter

Enquanto isso, clientes continuaram publicando reclamações relacionadas ao problema. "App do Itaú fora do ar em plena sexta de pagamento??? O dia já não começou bem...", questionou uma.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE