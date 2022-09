PIB do Ceará cresce 3,38% no segundo trimestre de 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 3,38% no segundo trimestre de 2022, em comparação com igual período do ano anterior. O anúncio foi feito pela governadora Izolda Cela por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (30).

O resultado do Estado foi superior ao registrado pelo país, que cresceu 3,2%. Já na comparação com o 1° trimestre deste ano, o PIB do Ceará aumentou 2,39%, o dobro da média nacional, que foi de 1,2%.

Conforme a governadora, os números serão detalhados nesta sexta-feira pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

"Seguimos investindo para atrair novos negócios e gerar mais emprego e renda à nossa população", pontuou Izolda na publicação.