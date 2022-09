Pix fora do ar? Clientes relatam falhas em transferências nesta quinta (29)

Usuários de aplicativos de bancos estão relatando problemas para realizar transferências de dinheiro via Pix. De acordo com o site Downdetector — plataforma de registros de reclamações de usuários — clientes do Banco do Brasil, Nubank e Itaú relataram reclamações com o serviço.

Usuários do aplicativo da Nubank somam o maior número de registros de reclamações. Ao todo, 446 clientes registram relatos de problemas nas cidades de Fortaleza, Brasília, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre.

O banco Itaú soma 190 reclamações relacionadas ao serviço pix nas cidades de São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre.

Os bancos privados e o Banco Central, responsável pelo serviço, ainda não se manifestaram sobre instabilidades do serviço.

O que é o Pix?

Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Qualquer pagamento ou transferência que hoje é feito usando diferentes meios (TED, cartão, boleto etc.), poderá ser feito com o Pix, simplesmente com o uso do aparelho celular.

As transferências tradicionais no Brasil são entre contas da mesma instituição (transferência simples) ou entre contas de instituições diferentes (TED e DOC). O Pix é mais uma opção disponível à população que convive com os tipos tradicionais. A diferença é que, com o Pix, não é necessário saber onde a outra pessoa tem conta. Você realiza a transferência a partir, por exemplo, de um telefone na sua lista de contatos, usando a Chave Pix.

Outra diferença é que o Pix não tem limite de horário, nem de dia da semana e os recursos são disponibilizados ao recebedor em poucos segundos.

O Pix funciona 24 horas, 7 dias por semana, entre quaisquer bancos, de banco para fintech, de fintech para instituição de pagamento, entre outros.