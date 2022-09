Ministro Paulo Guedes questiona por que não é possível leiloar praias brasileiras

O ministro da Economia, Paulo Guedes, questionou por que não é possível leiloar praias brasileiras. Em participação no Flow Podcast, na terça-feira (27), o ministro criticou a má gestão pública, afirmou que a União possui "trilhões" de ativos que não são usados e perguntou por que um "grupo de fora", interessado em oferecer US$ 1 bilhão por uma praia brasileira, não poderia fazer o negócio.

Para Guedes, "o caso do Brasil é um caso clássico de má gestão" por ter "trilhões de ativos mal usados".

"Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar US$ 1 bilhão. Aí você chega lá, pergunta: 'vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia?' 'Não, não pode'. 'Por quê?' 'Isso é da Marinha'", comentou o ministro.

'Quando é do governo, não é de ninguém'

Durante a entrevista, o ministro ainda minimizou a gestão pública. "Você fala: 'e quanto a gente recebe por isso aí?' A gente pinta lá o quartel deles [da Marinha] uma vez por ano. Como é que pode um negócio desses? É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém, quando é do governo, não é de ninguém."

Guedes também aproveitou a oportunidade para criticar o teto de gastos e exaltou medidas econômicas do governo. Além disso, afirmou que sairá da gestão com o sentimento de dever cumprido caso Bolsonaro não consiga a reeleição no pleito de domingo (2).