Clientes do banco Bradesco estão usando o Twitter para reclamar da instabilidade do aplicativo do banco, nesta terça-feira (30). O assunto lidera os mais comentados na rede social com 3,1 mil tweets.



Entre as reclamações, estão a falta de acesso em um dia comum do pagamento do salário e também da primeira parcela do 13º salário.

Veja tweets de reclamações:

Para uma usuária do Twitter, o perfil do banco respondeu: "Verifique se tem alguma atualização pendente do app disponível, e se o sistema operacional do seu aparelho for Android, por favor, acesse as configurações do App e limpe o cache (não os dados). Após esses dois procedimentos, reinicie seu celular e faça uma nova tentativa".

O banco Bradesco informou ao jornal O Globo que o aplicativo voltado para pessoa física apresentou "momentos de intermitência pontuais".