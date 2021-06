Antigo dono de carro que não comunicar venda deve responder por multas do novo proprietário

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mudou o entendimento com relação a um artigo do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Com a decisão, um antigo dono que não tenha comunicado a venda de um veículo ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) terá de responder pelas infrações cometidas pelo novo proprietário.

Antes, o STJ afastava o antigo dono da responsabilidade por qualquer infração cometida após a transferência, comprovada, do veículo.

Caso no Rio Grande do Sul

A mudança aconteceu após um caso no Rio Grande do Sul, em que a antiga dona de um veículo ajuizou ação para cancelar as multas e a pontuação marcada em sua carteira de habilitação, a partir de 2009, quando o carro foi vendido.

Com isso, o Detran-RS apresentou recurso ao Tribunal Superior com base no o artigo 134 do CTB, que prevê a obrigação do vendedor de comunicar a transferência ao órgão competente.

O STJ não cancelou as multas do caso e alterou o artigo do CTB.

Débito no IPVA

Mesmo com a mudança, no entanto, o antigo dono não será responsabilizado por débitos referentes ao IPVA após a venda. Nesse caso, apenas o proprietário atual deve ser responsabilizado, mesmo que não tenha formalizado a venda.