Venda de carros cai 16% em maio no Ceará; veja ranking dos mais vendidos

Após salto de 189% em abril, venda de carros sofreu retração no mês de maio e caiu 16% no Ceará, considerando o segmento de auto e comercial leve.

Em números absolutos, foi registrada a venda de 4.385 veículos no quinto mês do ano, enquanto no mês anterior foram 5.235 unidades, conforme dados da Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgados nesta quarta-feira (2).

Considerando apenas o segmento auto, foram 3.530 unidades emplacadas em maio. Já o segmento comercial leve totalizou 855 veículos vendidos durante o período.

Comparando com o mês de maio do ano passado, período do primeiro isolamento social rígido em Fortaleza, o salto foi de 429%, quando foram registrados apenas 829 emplacamentos de auto e comercial leve.

Entre os meses de janeiro a maio, foram emplacados no Ceará mais de 18 mil carros, entre veículos do segmento auto e comercial leve. O volume representa crescimento de 49,5% em relação ao acumulado de janeiro a maio de 2020.

Outros segmentos

Em contrapartida, o número de vendas de veículos de grande porte apresentou um tímido crescimento de 10,4%: de 278 para 307 em maio.

No quinto mês do ano, foram vendidos 274 caminhões contra 253 de abril, e 33 ônibus contra 25 do mês anterior.

O cenário de aumento se repetiu no caso das vendas de motos. Em maio, foram emplacadas 15% a mais que em abril.

Além dos dados gerais, o levantamento da Fenabrave também mostrou quais carros foram mais vendidos no período e, mais uma vez, o modelo Ônix lidera o ranking, com 251 unidades.

Veja a lista dos carros mais vendidos em maio:

1. Ônix: 251

2. Compass: 238

3. HB20: 226

4. Argo: 213

5. Ônix Plus: 202

6. Kwid: 180

7. Gol: 172

8. Creta: 163

9. Mobi: 155

10. Renegade: 126

11. Corolla: 118

12. Tracker: 95

13. Corolla Cross: 92

14. HR-V: 78

15. Kicks: 74