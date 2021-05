Venda de carros novos no Ceará salta 189% em abril; confira os mais vendidos

As vendas de carros novos no Ceará, considerando os segmentos auto e comercial leve, saltaram 188,9% em abril deste ano na comparação com o mês de março. No quarto mês do ano, foram 5,2 mil unidades comercializadas contra 1,8 mil no mês imediatamente anterior.

Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (4) pela Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave), que também revelou quais são os modelos campeões de emplacamento no Estado. O Ônix lidera o ranking, com 434 unidades.

Veja a lista dos carros mais vendidos em abril:

Ônix: 434 Compass: 318 Ônix Plus: 297 HB20: 235 Creta: 209 Argo: 199 Gol: 187 Kwid: 181 Mobi: 177 Uno: 158 Corolla: 140 Renegade: 126 Tracker: 126 Kicks: 101 Polo: 84

Em março deste ano, o Ceará entrou pela segunda vez em isolamento social rígido (lockdown), com a proibição do funcionamento presencial de uma série de atividades econômicas. Em abril, foi iniciada uma reabertura gradual.

Na comparação entre abril deste ano e igual período de 2020, o avanço é ainda maior: 781,4%. Em abril do ano passado, o País inteiro vivenciava os primeiros efeitos da pandemia do coronavírus.

Considerando apenas o segmento auto, foram 4,2 mil unidades em abril. Já o segmento comercial leve totalizou mil unidades vendidas no quarto mês do ano.

Caminhões e ônibus

Também houve crescimento nas vendas de caminhões e ônibus. Foram emplacados, em abril deste ano, 253 caminhões, 251,3% a mais que em março, quando foram apenas 72 unidades. Ante abril do ano passado, o crescimento foi de mais de 3.000%.

Os emplacamentos de ônibus somaram 25, crescimento de 212,5% contra os oito ônibus vendidos em março deste ano. Em abril do ano passado, o Ceará não registrou emplacamentos de ônibus.

Acumulado do ano

De janeiro a abril de 2021, foram emplacados no Ceará 13,7 mil carros, entre veículos do segmento auto e comercial leve. O volume representa crescimento de 21,6% em relação ao acumulado de janeiro a abril de 2020.

Já os caminhões acumulam 549 emplacamentos nos primeiros 4 meses de 2021, alta de 23,6% na comparação com os quatro primeiros meses do ano passado. Os ônibus totalizaram 72 emplacamentos, queda de 25% em relação ao primeiro quadrimestre de 2020.