Novo Volkswagen Polo 2022 terá grade do radiador iluminada com LED

O novo Volkswagen Polo 2022 terá um recurso visual inusitado: a versão atualizada do hatch adotará a grade do radiador iluminada com LEDs, assim como o VW Taos, que deve ser lançado no País em maio. A novidade foi antecipada em teaser anunciado pela marca nesta segunda-feira (19).

O filete de LED, assim como no SUV, fará a ligação entre os dois faróis, que poderão ser totalmente do material em versão opcional. Nas versões mais simples, a grade iluminada será substituída por um filete cromado entre as duas luzes.

A grade, inclusive, terá o novo logotipo da marca, estreado com o VW Nivus no Brasil.

Legenda: Divulgação de protótipo antecipou atualização discreta da geração atual do veículo. Foto: Automedia/Autoesporte

A agência Automedia já tinha divulgado fotos que mostravam uma atualização discreta da geração atual do veículo. Nela, as mudanças ficam concentradas nos para-choques, nos faróis, nas lanternas — que podem ser estendidas no porta-malas — e, naturalmente, na grade do radiador.

Também é esperada uma evolução no interior do modelo, ainda que pontual, com troca no sistema multimídia. O hatch adotará avançado sistema MIB III na Europa; no Brasil, o VW Play, mais simples, terá lugar.

O compacto também receberá uma alternativa híbrida leve, a qual deve complementar a linha que manterá a versão esportiva GTI. O novo Polo europeu será revelado no próximo dia 22. Já a versão brasileira, com continuidade da opção GTS de 150 cavalos, deve chegar ao longo de 2023.