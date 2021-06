Detran promove leilão virtual com 784 lotes de veículos apreendidos

A partir de quinta-feira (24), o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realiza um novo leilão público, em formato virtual, com veículos apreendidos na sede de Juazeiro do Norte, no Cariri. Ao todo, serão ofertados 784 lotes, entre carros e motocicletas de diversos modelos, além de sucatas.

O leilão acontecerá a partir das 10 horas de quinta-feira, seguindo até sábado (26), mas será possível fazer visita presencial nestas terça (22) e quarta (23), das 8h às 17h, na área de exames do Detran de Juazeiro, observando os protocolos sanitários exigidos.

Os lances iniciais serão de R$ 300 para motos e de R$ 2 mil para automóveis. Já as sucatas terão lance inicial de R$ 50 para motos e R$ 80 para carros.

Qualquer pessoa pode participar, seguindo os critérios dispostos no edital do certame. Os lotes de sucata, no entanto, só podem ser arrematados por sucateiros, em pessoa jurídica, cadastrados previamente no Detran.

Todos os veículos foram apreendidos pelo órgão por circularem irregularmente na via pública. Conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), órgãos de trânsito devem fazer leilão de veículos apreendidos quando não são resgatados pelos proprietários no prazo de 30 dias.

Inscrição

Os interessados devem se inscrever no site da Montenegro Leilões. A empresa disponibiliza um bate-papo online para tirar dúvidas sobre o cadastro. Também é possível obter mais informações pelo telefone (85) 3066-8282.

A partir do dia 5 de agosto, os que arrematarem veículos deverão comparecer para efetuar procedimentos, como emissão e pagamento das taxas, vistoria e transferência.

O arrematante recebe o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão. Ele deve efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, confecção de placas, entre outros.