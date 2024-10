Aneel abre consulta pública para discutir renovação de concessões de distribuição de energia no País

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (15), uma consulta pública para discutir a renovação das concessões de distribuição. Interessados em participar do processo podem enviar contribuições a partir desta quarta-feira (16), até o dia 2 de dezembro, pelo e-mail cp027_2024@aneel.gov.br.

Em junho deste ano, o Governo Federal publicou um decreto que regulamenta a licitação e a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e estabelece diretrizes para a modernização das concessões do serviço público.

O documento também coloca a Aneel como a responsável por elaborar o termo aditivo que definirá os critérios relativos à eficiência dos serviços prestados pelas distribuidoras e à gestão econômico-financeira dos contratos, que condicionarão a prorrogação.

De acordo com a Aneel, a consulta pública aborda:

A discussão da minuta do termo aditivo, contendo cláusulas que abordam diretrizes como sustentabilidade econômico-financeira das concessionárias;

Atendimento do mercado;

Satisfação dos usuários com base em indicadores de qualidade e tempo de atendimento;

Investimento prudente;

Qualidade na prestação do serviço de distribuição;

Metas de eficiência na recomposição do serviço após eventos climáticos extremos;

Eficiência energética;

Modicidade tarifária;

Incentivos à gestão eficiente dos custos totais de operação e de capital;

Autorização para exercer outras atividades empresariais e oferecer novos serviços;

Alocação de riscos entre o poder concedente e as concessionárias.

"O desafio da Aneel na elaboração das cláusulas do novo instrumento contratual, em atendimento às diretrizes trazidas pelo decreto [de junho], foi encontrar o equilíbrio entre o detalhamento excessivo, que poderia engessar as regras em um contrato com validade de 30 anos, em um setor que passa por rápidas transformações, versus a existência de cláusulas demasiadamente genéricas", afirma o órgão.

Veja também Negócios Na mira da Arce, Enel recorre de multa milionária e garante ter tomado medidas para melhorar serviço PontoPoder CPI da Enel na CMFor aprova solicitação de informações sobre melhorias e investimentos à empresa Ingrid Coelho Enel estuda instalar corredor com 10 estações de recarga para carros elétricos de Fortaleza a Jeri

Concessionárias com contratos próximo ao vencimento

O órgão nacional afirmou que existem 19 concessionárias de distribuição de energia elétrica, atualmente, com contratos a vencer entre 2025 e 2031.

A distribuidora de energia do Ceará, Enel-CE, é uma das empresas na lista. O contrato de concessão do serviço no Estado foi feito em 1998 e vence no dia 13 de maio de 2028. Também estão na relação a Enel do Rio de Janeiro e a Enel de São Paulo.

Veja também Negócios Enel é multada em mais de R$ 28 milhões por constantes quedas de energia no Ceará

Veja a lista completa abaixo: