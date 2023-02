Anatel determina bloqueio de sinais de TV Box no Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou que os serviços de telecomunicações cortem, a partir desta quinta-feira (9), o acesso de 5 milhões de aparelhos clandestinos do tipo TV Box.

O desligamento será feito de forma remota, sem que as prestadoras de serviços tenham de entrar na casa do usuário. Atualmente, diversos aparelhos clandestinos são oferecidos em sites de comércio eletrônico, geralmente sob o nome de TV Box, com preços de R$ 150 a R$ 450.

Segundo a Anatel, as empresas que oferecem os dispositivos também incorrem em crime e podem ser punidas.

A agência divulgou um plano para combater a comercialização e o uso de dispositivos de acessam ilegalmente serviços de streaming ou canais pagos de televisão, também conhecidos como 'gatonet'.

Riscos da TV Box

Segundo a Anatel, estudos realizados entre maio de 2021 e dezembro de 2022 indicam a presença de software malicioso capaz de assumir o controle do TV box para capturar dados e informações dos usuários.

Criminosos também podem utilizar os aparelhos para instalar aplicativos remotamente ou realizar ataques de negação de serviço distribuídos.

O bloqueio dos sinais deve reduzir os riscos às redes de telecomunicações e aumentar a segurança física e de dados dos usuários.