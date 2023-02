Livraria Cultura tem falência decretada pela Justiça

A Livraria Cultura teve falência decretada, nesta quinta-feira (9), pelo Juiz Ralpho Barros Monteiro, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. O empreendimento, que se configurava como um dos mais tracionais do país, enfrentava crise desde 2015.

As vendas foram impactadas com o encolhimento do mercado editorial. Segundo o g1, decisão ocorreu após mais de 4 anos desde que a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da companhia.

Juiz relata 'tristeza' com falência

Na decisão, o juiz Ralpho reforçou a importância econômica e social da livraria cultura para o Brasil. "É de todos também sabida a impressão que a Livraria Cultura deixou para o Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, que a descreveu como uma linda livraria, uma catedral de livros, moderna, eficaz e bela", declarou.

Ralpho Barros Monteiro Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo "Mas a despeito disso tudo, e de ter este juízo exata noção desta importância, é com certa tristeza que se reconhece, no campo jurídico, não ter o Grupo logrado êxito na superação da sua crise".

Em decisão, ainda detalhou estar evidente que as devedoras não estavam empregando esforços para a recuperação.

