Aluguel no bairro mais caro de Fortaleza chega a custar R$ 50 mil por ano; veja preços

Os fortalezenses podem gastar mais de R$ 50 mil reais por ano com aluguel de imóveis residenciais no bairro mais valorizado de Fortaleza, Mucuripe. A estimativa toma como base os dados do Índice FipeZap.

No Mucuripe, bairro mais caro de Fortaleza para locação, um imóvel de 100 m² tem aluguel de cerca de R$ 4,2 mil por mês. No ano, o valor desembolsado apenas para a locação, sem considerar condomínio e outras taxas, é de cerca de R$ 50.880.

O preço do aluguel pode cair para mais da metade no São João do Tauape, o último bairro entre os dez mais caros. Para morar na região, o valor desembolsado anualmente no aluguel é de cerca de R$ 21 mil, tomando como base o aluguel médio de R$ 1.750 para um imóvel de 100 m².

Já no Meireles, terceiro bairro mais valorizado da Capital, o aluguel por exigir uma quantia de cerca de R$ 47.880 por ano - considerando um apartamento de 100 m² com valor médio de R$ 39,9 por m².

O Índice FipeZap é divulgado regularmente com base em amostras de anúncios de imóveis para locação. Mensalmente, o estudo avalia o preço médio do aluguel em 25 cidades brasileiras.

Veja a média de valor gasto em aluguel por ano nos dez bairros mais caros de Fortaleza (imóveis de 100 m²):

Mucuripe: R$ 50.880

Eng. Luciano Cavalcante: R$ 48.840

Meireles: R$ 47.880

Aldeota: R$ 35.760

Cocó: R$ 33.240

Papicu: R$ 28.800

Centro: R$ 27.480

Fátima: R$ 25.560

Joaquim Távora: R$ 24.000

São João do Tauape: R$ 21.000

A simulação considera o preço médio de locação residencial nos bairros, considerando um apartamento ou casa de 100 m².

ALUGUEL EM FORTALEZA ACUMULA ALTA DE 5,7% NO ANO

O valor do aluguel em Fortaleza acumula alta de 5,7% em 2024, mais que o dobro que a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No acumulado de doze meses, o aluguel na Capital subiu 13,5%.

O preço médio para locação de imóveis residenciais na Capital registrado em junho foi de R$ 3.006 para um apartamento ou casa de 100 m² (R$ 30,06 por m²). O valor é o menor entre as capitais avaliadas pelo Fipezap e o quarto menor das cidades.

Nível de renda explica valores

A locação com preço comparativamente reduzido em Fortaleza está relacionado ao menor nível de renda das famílias do Ceará, principalmente se comparado com o Sudeste, pontua o pesquisador de Finanças Comportamentais Érico Veras.

O especialista explica que a alta no valor médio do aluguel casa com a tendência de crescimento do mercado de venda de imóveis.

“Depende muito do comportamento da economia. O que a gente tem nesses últimos anos é uma recuperação do setor imobiliário, com a queda da taxa de juros. A gente tem notado que a economia está se recuperando gradativamente, então há uma tendência de aumento de preço”, explica.

Érico Veras ressalta que o valor médio de R$ 3.006 por mês é bem distante da realidade dos bairros fora da região nobre.

“O preço médio do aluguel de um apartamento novo no Meireles é bem diferente do preço do aluguel de um apartamento antigo no Montese, de uma casa no José Walter. Imóveis com o mesmo tamanho e no mesmo bairro, inclusive, podem ter aluguéis completamente diferentes devido à infraestrutura”, afirma.