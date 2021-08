Aluguel de imóveis comerciais se recupera e cresce 16% em Fortaleza

O mercado imobiliário de Fortaleza passa por uma retomada no que diz respeito à ocupação de imóveis comerciais após um 2020 com aumento no número de devoluções de locações .

De acordo com dados da Associação das Administradoras de Imóveis do Ceará (AADIC), o número de locações ocupadas aumentou 16% no primeiro semestre deste ano comparado com o mesmo período do ano passado. A devolução de imóveis também diminuiu 20% em relação a 2020.