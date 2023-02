A partir de qual valor tem que declarar imposto de renda em 2023? Veja novidades para este ano

Faltando menos de um mês para o início do período de declaração do imposto de renda, o contribuinte terá de prestar atenção com algumas mudanças em relação à faixa de isenção e os descontos tributários.

Veja algumas informações sobre o imposto de renda pessoa física de 2023:

A partir de qual valor tem que declarar imposto de renda em 2023?

Em 2023, quem ganhar a partir de R$ 2.640 terá de pagar imposto de renda. Após confirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Receita deverá elevar a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.112 e aplicando um desconto automático de R$ 528 sobre o imposto que deveria ser pago. Isso deve gerar a isenção para quem ganha até R$ 2.640 por mês (equivalente a 2 salários mínimos a partir de maio deste ano).

Vale ressaltar, contudo, que o desconto de R$ 528 será opcional. Se o contribuinte gerar um desconto maior por deduções como dependentes e gastos com saúde, o valor pode ser substituído.

Ganho 3 mil reais, quanto vou pagar de imposto de renda?

Veja algumas previsões de pagamento para o imposto de renda em 2023 segundo dados da Receita Federal:

Rendimento: R$ 2.640

Desconto simplificado: R$ 528

Base de cálculo: R$ 2.112

IRPF máximo: R$ 0

Rendimento: R$ 2.700

Desconto simplificado: R$ 528

Base de cálculo: R$ 2.172

IRPF máximo: R$ 4,50

Rendimento: R$ 3.500

Desconto simplificado: R$ 528

Base de cálculo: R$ 2.972

IRPF máximo: R$ 75,40

Rendimento: R$ 5.000

Desconto simplificado: R$ 528

Base de cálculo: R$ 4.472

IRPF máximo: R$ 354,47

Até quando posso declarar imposto de renda?

Segundo a Receita, o período de declarações do imposto de renda da pessoa física acontecerá no período de 15 de março e 31 de maio.

O novo período visa "permitir que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida".

Valor anual para declarar imposto de renda 2023?

Deve declarar o imposto quem tem rendimentos anuais tributáveis acima do limite de R$ 28.559,70 ou se recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite de R$ 40.000,00.

Também deverá declarar, segundo a Receita, quem teve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima do limite de R$ 142.798,50.

