Extrato do INSS para declarar Imposto de Renda está disponível; veja como consultar

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem emitir o extrato de rendimentos para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023, ano-base 2022. O informe reúne os dados sobre o que foi pago aos titulares no último ano, incluindo pagamentos temporários, como o auxílio-doença.

O documento emitido pelo órgão é usado para prestar contas à Receita Federal. Neste ano, os contribuintes devem enviar a declaração do IRPF entre os dias 15 de março e 31 de maio.

Para ter acesso ao extrato, os beneficiários não precisam se deslocar até uma agência do INSS. Na verdade, é possível consultar o extrato de rendimentos no aplicativo (disponível para iOs e Android) ou no site do Meu INSS, através do mesmo login e senha cadastrados no portal Gov.br.

Contribuintes que obtiveram renda acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022 ou aqueles que receberam mais de R$ 40.000 em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, são obrigados a declarar o Imposto de Renda.

Como consultar o extrato do INSS?

Faça login no Meu INSS (site ou aplicativo), usando o mesmo login e senha da plataforma Gov.br;

Clique em “Do que você precisa?”;

Escreva "extrato de Imposto de Renda;

Clique em “Baixar PDF”.

Caso prefira, o segurado do INSS também pode solicitar o informe de rendimentos ao banco onde recebe o benefício.

Reajuste da faixa de isenção do IR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na última quinta-feira (16), o reajuste na faixa de isenção do Imposto de Renda, que deve subir para R$ 2.640. Hoje, a faixa de isenção do IR considera remuneração de até R$ 1.903,98 mensais.

O mandatário não revelou quando o novo valor deve começar a valer.

