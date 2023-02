Prazo para declaração do imposto de renda é divulgado pela Receita Federal; veja datas

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 tem início no dia 15 de março e segue até 31 de maio, segundo informe da Receita Federal divulgado nesta terça-feira (14). Com isso, os contribuintes terão um mês a mais, em relação aos anos anteriores, para entregar os documentos.

A declaração tem 2022 como ano-base e deve ser entregue ao Fisco, órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da legislação tributária no Brasil.

Com a mudança, a Receita Federal busca que os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida desde o início do prazo de entrega.

Este modelo de declaração possibilita que quase todas as informações sejam preenchidas de forma automática.

Maior comodidade para contribuinte

O supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, apontou que o modelo pré-preenchido possibilita menos erros e mais comodidade aos contribuintes.

"Como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegará à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação dos dados", disse.