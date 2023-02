Saiba quais os 10 carros que menos gastam combustível, segundo o Inmetro

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) divulgou este mês a lista com as médias de consumo de combustível de 747 modelos de carros à venda no Brasil. Esses automóveis integram o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular), que indica, por meio de um selo, quais são os mais eficientes.

O programa tem 15 anos e abrange 68 modelos Elétricos (VE) e 48 Plug-in (VEHP). A tabela atualizada inclui carros de passeio, picapes e utilitários que consomem mais e menos combustível.

Confira os 10 dez modelos mais econômicos

Renault Kwid, modelo Zen/Intense, motor 1.0 - 12V Peugeot 208, modelo LIKE MT, motor 1.0 – 6V Chevrolet Onix Plus, modelo 10 MT LT, motor 1.0 – 12V VW Polo, modelo TSI manual, motor 1.0 – 12V Fiat Cronos, modelo Drive, motor 1.0 - 12V Fiat Mobi, modelo Easy, motor 1,8 – 8V Chevrolet Onix Plus, modelo 10 T MT, motor 1.0 turbo Chevrolet Onix, modelo 10MT HB, motor 1.0 – 12V VW Voyage – modelo MPI, motor 1.0 – 12V Renault Sandero – Life/ Sedition – Motor 1.0 – 12V

Confira os 10 modelos com maior gasto

Chevrolet Spin, modelo 1.8L AT LTZ 5, motor 1.8 – 8V Renault Logan, modelo ZEN16CVT, motor 1.6 – 16V Peugeot 208, modelo Allure AT, motor 1.6 - 16V Honda HR-V, modelo Advanced, motor 1.5T - 16V Nissan Versa, modelo Advanced, motor 1.6 - 16V VW Polo, modelo GTS 250 TSI automático, motor 1.4 - 16V VW Virtus, modelo GTS 250TSI automático, motor 1.4 - 16V Nissan Versa, modelo Sense, motor 1.6 - 16V Chevrolet Onix, versão 10TAT RS (produzidos até Jan/23), motor 1.0 – 12V Volkswagen T-Cross, modelo Highline 250TSI automático, motor 1.4 - 16V

O resultado divulgado pelo Inmetro leva em consideração, entre outros quesitos, o tamanho do automóvel, o tipo e tamanho do motor e até da inclusão de ar-condicionado como item de série.