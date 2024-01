123 Milhas: Justiça suspende recuperação judicial da empresa pela segunda vez

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a suspensão da recuperação judicial da empresa 123 Milhas. A decisão é da juíza Claudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte e foi proferida na última quinta-feira (25).

A recuperação judicial da empresa fica suspensa até que se decida quem serão os novos administradores judiciais do caso e que sejam constatadas as reais condições das empresas LH – Lance Hotéis e MaxMilhas, que foram incluídas na recuperação apenas no início de outubro de 2023.

Esta é a segunda vez que a Justiça suspende o processo da empresa. O pedido de pausa temporária foi do Banco do Brasil, um dos credores da empresa. A instituição financeira ainda pediu uma constatação prévia das reais condições de funcionamento da 123, além de checagem de documentos.

Relembre o caso

Em 18 de agosto, a 123 Milhas decidiu suspender as emissões de passagens e pacotes da linha Promo (com datas flexíveis), que tinham previsão de embarque entre setembro e dezembro do ano passado.

A medida fez a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) questionar a agência de viagens online sobre os motivos que a levaram a cancelar pacotes e a emissão de passagens. O Ministério Público de São Paulo também decidiu, na época, abrir um inquérito para investigar a empresa.

Também em agosto a Justiça deferiu o pedido de recuperação judicial da empresa.