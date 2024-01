Hotel 4 estrelas na orla de Fortaleza tem cozinha interditada após água contaminada adoecer turistas

O hotel Plaza Praia Suítes, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, tem sido alvo de denúncias de turistas que estariam ficando doentes após hospedagem no local. O caso já foi levado para a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que interditou a cozinha do estabelecimento por conta da água estar contaminada com uma bactéria.

Em nota, a autarquia pública afirma que, após denúncias de suspeitas de surto epidemiológico causado pelo consumo de alimentos no local em janeiro deste ano e após relatórios da Célula de Vigilância Epidemiológica (CEVEPI) da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVIS) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foi iniciada uma investigação de surto alimentar, com inspeção das estruturas, das boas práticas e com a realização de coleta de amostra de água.

De acordo com o laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), a referida água atestou a presença da bactéria Escherichia Coli, estando, assim, imprópria para consumo.

"Priorizando a proteção à saúde da população, a Agefis realizou a interdição cautelar da cozinha do local onde fica proibido o uso da área de preparação de alimentos, e lavrou um auto de infração para que sejam realizadas as devidas regularizações sanitárias."

Em 2023, a agência, também a partir de denúncias, conduziu cinco fiscalizações ao local citado. Durante as vistorias, foram identificados problemas de higiene e infestação de pragas que resultaram em autuações e aplicação das penalidades administrativas cabíveis.

Após o recebimento da nota a reportagem ainda questionou a Agefis sobre o hotel permanecer aberto e recebendo hóspedes e o tempo que o local teria para apresentar as adequações. O Diário do Nordeste aguarda retorno.

Na plataforma de viagens Tripadvisor, o hotel Plaza Praia Suítes é categorizado em quatro estrelas.

O que diz o hotel?

Por meio de ligação telefônica para o hotel, foi possível saber que ele está funcionando. A reportagem questionou à funcionária que atendeu a ligação se a cozinha se mantinha interditada e sobre as fiscalizações recebidas.

A funcionária disse não ser a pessoa responsável por responder aos questionamentos. Ela ainda pediu um contato da reportagem para passar ao responsável a demanda. O Diário do Nordeste aguarda pronunciamento do hotel.

Ainda sobre os desdobramentos, foi também procurada a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE). O presidente da entidade, Régis Medeiros, afirmou que a ABIH-CE não tem conhecimento dos fatos.

Turistas adoecem por consumir água contaminada

Um grupo de turistas do Rio Grande do Norte que preferiu não se identificar procurou o Diário do Nordeste para relatar a experiência que tiveram no hotel da Praia de Iracema. Eles relatam sujeira, colchões rasgados, pias e privadas entupidas e um cheiro forte da água com cor amarelada nas torneiras.

"Começamos a ser questionadas por outros hóspedes se havíamos passado mal. Na madrugada vieram os primeiros sintomas em uma das amigas e no dia seguinte, em mais duas pessoas, após o café da manhã", disse uma turista.

As potiguares ainda revelam que possuem contatos de hóspedes de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Maranhão, entre outros, que também acabaram doentes.

Elas afirmam também que, questionados sobre as condições do hotel, funcionários deram "a desculpa" de ser um surto de doença na cidade.