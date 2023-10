Maxmilhas é incluída no processo de recuperação judicial da 123 Milhas

A empresa Maxmilhas foi incluída pela Justiça no processo de recuperação judicial da 123 Milhas. Ambas as agências são parte do mesmo grupo e passam por problemas financeiros, segundo consta na ação da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte.

Desse modo, todas as ações e execuções judiciais contra a Maxmilhas e a Lance Hotéis, ficam suspensas por 180 dias. A decisão foi dada pela juíza Cláudia Helena Batista, segundo o portal g1.

A magistrada determinou a realização da chamada constatação prévia, que é a verificação das reais condições de funcionamento da empresa, bem como a verificação de regularidades documentais.

"As requerentes noticiam que já foram citadas em 385 ações de cobrança ou de obrigação de fazer, dentre os quais há 67 casos com liminares concedidas em seu desfavor. [...] O perigo da demora é verificado nos desdobramentos dos bloqueios efetivados nas centenas de ações em curso, o que pode agravar a crise econômico-financeira da empresa", informa um trecho da decisão.

Dívida milionária

A solicitação pela inclusão no processo foi feita pela empresa no dia 21 de setembro. Os responsáveis informaram que há uma dívida de R$ 226 milhões.