BTG Pactual adquire Órama Investimentos por R$ 500 milhões

O Banco BTG Pactual anunciou, nesta segunda-feira (2), que comprou a companhia Órama Investimentos por R$ 500 milhões. A aquisição foi divulgada em comunicado ao mercado.

Segundo o banco, a compra faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais, com aumento da base de clientes e da oferta de produtos. A negociação envolve todas as atividades da Órama, com exceção do negócio de gestão de fundos.

O fechamento da transação está sujeito à verificação de determinadas condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações necessária, como a do Banco Central.

Marcelo Flora, sócio responsável pelas plataformas da BTG Pactual, afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que a transação permitirá aos clientes da Órama acesso à plataforma do BTG.

Lançada ao mercado em 2011, a Órama conta com aproximadamente 36 mil clientes e R$ 18 bilhões em ativos sob custódia. Entre os principais acionistas, estão Rede D'Or e a Globo Ventures.

A plataforma foi a primeira do Brasil dedicada exclusivamente à distribuição de fundos de investimentos. Com o tempo, incorporou também produtos de renda fixa, renda variável e previdência.