Preço médio da gasolina comum em Fortaleza cai R$ 0,18 e chega a R$ 5,74

A gasolina comum em Fortaleza teve uma queda no preço nesta semana, segundo levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio deste combustível na capital está em R$ 5,74 — R$ 0,18 a menos do que o registrado na semana anterior.

O Diário do Nordeste comparou os resultados obtidos pelo levantamento de preços de combustíveis entre os dias 17 e 23 de setembro — quando o preço médio da gasolina comum estava em R$ 5,92 — e o desta semana, iniciada dia 24 e indo até este sábado (30). A ANP considerou 46 estabelecimentos da Capital para a pesquisa.

Atualmente, Fortaleza possui a terceira gasolina comum mais barata entre as capitais nordestinas — apenas São Luis (R$ 5,41) e Teresina (R$ 5,58). Recife está empatado com o Fortaleza, com o preço médio do combustível a R$ 5,74.

Queda no preço no Estado

O Ceará, que teve a gasolina mais cara do Nordeste e a terceira mais cara do País em agosto, agora tem passado por sucessivas quedas no valor deste combustível. O preço médio da gasolina comum desta semana no Estado chegou a R$ 5,84

O valor, no Ceará, então caiu R$ 0,13 na comparação das pesquisas realizadas nesta semana e na anterior pela ANP.