123 Milhas já recebeu mais de 40 mil pedidos de vouchers desde suspensão de passagens, diz jornal

Um elevado número de clientes da 123 Milhas solicitou vouchers após a suspensão de pacotes promocionais — previstos para o período de setembro a dezembro deste ano. Conforme informação obtida pelo jornal Valor Econômico, foram recebidos pela agência de viagens mais de 40 mil pedidos até o fim da tarde dessa terça-feira (23).

Segundo a empresa, a linha "Promo" representa 7% dos embarques totais de 2023, e a suspensão foi “uma decisão responsável” para “preservar os valores pagos pelos clientes”.

A 123 Milhas atribuiu a suspensão dos pacotes, anunciada no último dia 18, “à persistência de circunstâncias de mercado adversas” como “a alta pressão da demanda por voos, que mantém elevadas as tarifas mesmo em baixa temporada, e a taxa de juros elevada”.

A agência declarou ainda ao jornal que estão confirmadas as viagens de clientes que já receberam as informações de embarque como passagem, localizadores ou tíquete eletrônico. Já as demais reservas com datas flexíveis, previstas para setembro, outubro, novembro e dezembro deste ano, estão suspensas e não serão agendadas.