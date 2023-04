Confira 8 receitas de bolo simples e deliciosas para fazer

Modo de preparo: veja como fazer a receita de bolo de queijo.

Essa é uma receita que fica pronta em cerca de uma hora, podendo servir no café da manhã ou lanche. Para os amantes de chocolate, ainda é possível preparar uma cobertura.

Legenda: Essa receita pode ser servida no café da manhã ou lanche Foto: Shutterstock

2 xícaras (chá) de suco de maçã

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de óleo

1 colher (sopa) de canela

3/4 colher (chá) de cravos

1 colher (chá) de noz-moscada

1 xícara (chá) de uva-passa

1 e 1/2 xícara (chá) de maçãs descascada, sem caroço e ralada grossa

4 xícaras (chá) de farinha para bolo

2 colheres (chá) de fermento em pó

Modo de preparo: veja como fazer a receita de bolo de maçã.

6. Bolo de caju

Essa é uma receita que tem origem no Brasil, podendo ser servido no café da manhã, no lanche ou no jantar.

Legenda: Bolo de caju Foto: Shutterstock

INGREDIENTES