Will Smith responde à Academia após comunicado sobre banimento do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood proibiu que Will Smith compareça às entregas do Oscar por 10 anos. Após decisão, o ator respondeu ao anúncio, nesta sexta-feira (8): “Eu aceito e respeito a decisão da Academia". As informações são da revista Variety.

Anteriormente, ele já havia renunciado à Academia. Decisão foi comunicada na última sexta-feira (1º) após o artista dar um tapa no humorista Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022, no dia 27 de março.

Os membros ainda discutem, na tarde desta sexta, possíveis sanções contra o ator por bater em Rock.

Agressão durante o Oscar 2022

Durante o Oscar 2022, Will deu um tapa na cara de Chris Rock após ele fazer uma piada com o cabelo de Jada Pinkett-Smith, esposa do protagonista do filme "King Richard: Criando Campeãs".

Rock disse que estava ansioso para vê-la em "G.I Jane 2", uma referência a um filme onde a protagonista era careca.

Ofendido com a piada, o ator se levantou da cadeira e foi até o palco e agrediu o comediante: "Você não fale da minha mulher", gritou Will da plateia, depois da agressão.

Jada sofre de uma doença chamada alopecia, e, por isso, perdeu o cabelo.

Internação em clínica

Will Smith decidiu se internar em uma clínica de reabilitação de luxo, frequentada por ricos e famosos nos Estados Unidos, segundo informações do jornal britânico The Sun, publicadas pelo gshow na última segunda-feira (4).

O ator busca lidar com rejeição que vem sofrendo do público e de colegas, desde que reagiu à piada de Chris Rock sobre o cabelo de sua mulher no palco da premiação.