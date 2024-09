Viviane Araújo celebra retorno às novelas após cinco anos: 'Totalmente entregue'

Após cinco anos longe das novelas, Viviane Araújo está no elenco de “Volta por cima”, a próxima trama das 19h da Globo. Ela interpretará Rosana, uma ex-rainha de bateria que divide seu tempo entre a academia de ginástica e as clínicas de estética. A personagem é casada com Edson, papel de Ailton Graça.

“Eu estava com muita vontade de voltar às novelas e, quando recebi esse convite, fiquei radiante e muito feliz. Estou totalmente entregue e focada nesse trabalho. Tenho certeza de que vai ser lindo. As pessoas vão se identificar muito com essa história. Poder voltar a atuar com o Ailton é um privilégio, porque ele é um grande amigo na vida e na dramaturgo”, disse ela em entrevista a coluna “Play”, do jornal O Globo.

Viviane também enalteceu a parceria o marido, o empresário Guilherme Militão, já que esse é o trabalho mais longo da atriz após o nascimento do filho do casal, Joaquim.

“Poder conciliar o trabalho com a vida de mãe é difícil e complicado, mas conseguimos. Eu tenho um marido super parceiro e uma rede de apoio que também me ajuda cuidando dele quando não estou. Estou lá no trabalho, mas estou falando dele, as pessoas perguntam sobre o Joaquim e veem vídeos dele”.

Cirurgia e exercício físico

A artista ainda falou sobre a cirurgia que passou recentemente. Ela fez um novo procedimento cirúrgico após detectar pela terceira vez uma hérnia umbilical.

“Com a gravidez, a hérnia voltou e eu operei. Por causa do esforço e das coisas que vinha fazendo, ela retornou acima do umbigo. Fez uma bola muito grande e eu precisava operar porque, como ia começar o trabalho agora, fiquei com medo de que durante o processo me causasse problemas”.

Prestes a fazer 50 anos, em 2025, Viviane diz que sua meta é retomar a rotina de exercícios. “Minha meta de treino é manter mesmo, porque consegui, do ano passado para cá, o melhor shape que já tive. Estou com 49 anos e, no ano que vem, farei 50. Quero buscar ser a minha melhor versão”.