Vitória Strada é a grande campeã da Dança dos Famosos 2022

A atriz Vitória Strada foi consagrada a grande campeã da temporada 2022 da Dança dos Famosos. A final do reality no "Domingão com Huck" teve uma disputa acirrada com Ana Furtado e Leandro Azevedo e Vitão e Gabe Cardoso. Strada levou a melhor ao lado do professor Wagner Santos após apresentação de samba e valsa.

Emocionada, a campeã comemorou dando um beijo na noiva, Marcella Rica, e ao lado dos pais dela.

Para compor o júri artístico foram convidados Murilo Benício, que está no ar como o Tenório, de "Pantanal" e a bicampeã da Dança dos Famosos, em 2009 e 2021, Paolla Oliveira. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos, o Zebrinha, compuseram o júri artístico.

A final

Por sorteio, Ana Furtado foi a primeira a se apresentar ao som da valsa e levou duas notas 10 do júri artístico, mais uma nota máxima do júri artístico, somada a dois 9.9. "Ana, sou sua fã, vocês arrasam. Eu sei como é difícil acertar esses pés com acabamento e leveza", elogiou Paolla.

Já Vitória Strada e Vitão na valsa fecharam cinco notas dez cada! "Chegou um momento que era prazer vê-los dançar, e o prazer passou para nós", elogiou Ana Botafogo ao fim da dança da atriz. Já Carlinhos parabenizou Vitão: "A dança nasceu para você ou você foi escolhido por ela de uma forma impressionante".

Em seguida, Ana repetiu as notas da valsa: três notas máximas e duas 9.9. Logo depois, Vitória assumiu a dianteira ao gabaritar novamente.