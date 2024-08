Viih Tube é pedida em casamento por Eliezer durante aniversário e se emociona nas redes

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais neste domingo (18), data do aniversário dela de 24 anos, para revelar que foi pedida em casamento. O pedido veio do também ex-BBB Eliezer, de 34 anos, com quem Viih teve a pequena Lua, de um ano.

"Somos casados, mas nunca teve pedido, e o Eli não ligava para aliança, e por mim tava tudo bem, mas ele sabia que era especial pra mim e me deu de aniversário para usarmos. E oficialmente me pediu!", comentou ela com os olhos cheios de lágrimas. Os dois estão juntos desde 2022.

Veja também Zoeira Luis Sales, menino fã do Raça Negra, relembra participação no programa Silvio Santos Zoeira Brigitte Bardot lamenta morte de Alain Delon: 'vazio abismal'

Emocionada, Viih Tube contou que estava apenas comemorando o aniversário quando teve a surpresa. Os dois também estão esperando a chegada de mais um filho, o pequeno Ravi.

O pedido, inclusive, ocorreu de uma forma bastante inesperada. "O Eli contando que hoje cedo na hora que foi entregar eu não percebi que era uma aliança e um pedido, achei que era um anel de presente", compartilhou ela, bastante animada pela novidade.

Legenda: Viih Tube e Eliezer são pais da pequena Lua e estão aguardando o nascimento de Ravi Foto: reprodução/Instagram

Para oficializar a data e ainda parabenizar a noiva, Eliezer aproveitou o momento para fazer homenagem especial nas redes sociais. "Aniversário da mulher da minha vida hoje. Parabéns, meu amor. Que Deus continue te iluminando e abençoando por todo caminho que trilhar. Saiba que vou estar aqui te apoiando e aplaudindo. Te amo", escreveu ele.