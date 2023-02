Vídeo de Adriane Galisteu sambando viraliza na web; assista

A apresentadora Adriane Galisteu movimentou a internet após aparecer em um vídeo sambando na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O registro, que viralizou na madrugada desta quinta-feira (9), foi feito durante um ensaio aberto das escolas de samba, no último domingo (5).

Rainha de bateria da Portela entre os anos de 2000 e 2003, Galisteu é uma personalidade conhecida nas celebrações carnavalescas, chegando a ser rainha da Unidos da Tijuca em 2010, ano em que a escola saiu vitoriosa do sambódromo.

No Carnaval deste ano, a comunicadora desfilará novamente pela Portela.

Assista ao samba de Adriane Galisteu:

Compartilhado nas redes sociais, o vídeo levantou diversos comentários de usuários, que, inclusive, criticaram a desenvoltura de Galisteu durante a dança: “inimiga do samba”, declarou um dos perfis.

Apesar das observações negativas, parte do público defendeu a apresentadora, afirmando que Adriane “tem história no mundo do samba” e que é “nítida a felicidade e vontade dela de estar ali”.

Outro usuário ainda pontuou: “O Carnaval é para todos [...] Nada a ver esse linchamento que está rolando. Vão dançar vocês também!”