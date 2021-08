Velório e sepultamento de Tarcísio Meira terá presença apenas de familiares do ator

O velório e sepultamento do ator Tarcísio Meira, falecido aos 85 anos na quinta (12) em decorrência da Covid-19, terão a presença apenas da família do artista.

Tadeu Lima, assistente pessoal de Tarcísio e de Glória Menezes, confirmou a informação à revista Quem na manhã desta sexta-feira (13).

"A família resolveu que só os familiares terão acesso ao sepultamento do ator Tarcísio Meira. Sendo assim, não será divulgada nenhuma informação", reforçou.

Glória internada

Enquanto isso, Glória Menezes, que também foi diagnosticada com Covid-19, segue internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas apresenta sintomas leves da doença no momento.

Tadeu confirmou que ela continua se recuperando, e agradeceu a atenção concedida ao casal no momento difícil.

"Agradecemos a compreensão e todas as mensagens de conforto recebidas", pontuou.

Morte de Tarcísio

O ator Tarcísio Meira faleceu, aos 85 anos, na manhã desta quinta-feira (12), vítima de covid-19. Ele e a esposa, Glória Menezes, estavam internados no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última sexta-feira (6) quando foram diagnosticados com a doença.

Tarcísio precisou ser entubado enquanto Glória apresentava apenas sintomas leves. O casal já havia tomadas as duas doses da vacina contra covid-19, a primeira em fevereiro e a segunda em março, ambas no município de Porto Feliz, em São Paulo.