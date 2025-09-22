Velório de JP Mantovani será restrito; família pede privacidade

O velório de João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, será restrito a amigos e familiares. O modelo, apresentador e marido da cantora Li Martins, ex-integrante da banda Rouge, morreu, na madrugada deste domingo (21), aos 46 anos, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

A despedida acontece nesta segunda-feira (22), em um cemitério em São Paulo, e, segundo a assessoria do artista, não será aberta ao público nem à imprensa. A equipe reforçou pedido de respeito neste momento de dor.

Nas redes sociais, Li Martins compartilhou um texto emocionante em homenagem ao marido. “Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações. É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo”, escreveu a cantora, em referência à filha do casal.

JP e Li se conheceram em 2015, durante o reality show “A Fazenda”. Juntos há quase 10 anos, eles oficializaram a união civil em junho e planejavam uma nova cerimônia em novembro.

Além de modelo e apresentador, JP era influenciador digital, com mais de 200 mil seguidores em uma de suas redes sociais, onde publicava conteúdos sobre estilo de vida e motociclismo. Apaixonado por motos, ele também era sócio de um bar em Moema, que havia visitado poucas horas antes do acidente.

O que se sabe sobre o acidente

O acidente ocorreu por volta da 1h, na altura da ponte Cidade Jardim, sentido Rodovia Castello Branco da Marginal Pinheiros. JP pilotava uma Harley Davidson quando colidiu na traseira de um caminhão de limpeza urbana estacionado na faixa da esquerda.

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão da empresa Ecoss Ambiental realizava um serviço de desentupimento do equipamento de sucção e estava com a sinalização luminosa acionada. O motorista relatou que JP tentou desviar de outro veículo em movimento, perdeu o controle da moto e acabou atingindo a traseira do caminhão. O motociclista caiu inconsciente e morreu no local. O teste do bafômetro no condutor do caminhão deu negativo.

A Polícia Militar confirmou a identidade da vítima e registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14º Distrito Policial. A perícia foi requisitada para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Entre os pontos que serão analisados estão a adequação da sinalização do caminhão, o posicionamento do veículo na faixa da esquerda e a possibilidade de JP ter sido atingido por outro automóvel após a queda, devido à posição do corpo e às lesões observadas.

As investigações aguardam imagens de câmeras de segurança que possam mostrar a dinâmica completa do acidente e ajudar a esclarecer as causas.