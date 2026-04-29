CAPTEI: LIDE Ceará reúne elite empresarial e debate crédito com Márcio Feitoza
Evento comandado por Emília Buarque reuniu empresários para análise do cenário econômico atual
Na sexta-feira, 24, aconteceu o encontro do LIDE Ceará com Marcio Feitoza no Hotel Gran Marquise.
A agenda premium no circuito empresarial teve o comando de Emília Buarque, presidente do Lide Ceará que entregou conteúdo de alto calibre ao receber o CEO e fundador da meutudo.
Em pauta, o crédito no Brasil e no Nordeste — com leitura sobre inflação, endividamento e os nós do cenário atual.
No tom certo entre insight e pragmatismo, Márcio Feitoza ainda revisitou a trajetória da fintech cearense, hoje case de ascensão estratégica.
Plateia alinhada de empresários associados marcou presença.
Vem ver fotos captadas por André Lima: