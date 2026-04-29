CAPTEI: LIDE Ceará reúne elite empresarial e debate crédito com Márcio Feitoza

Na sexta-feira, 24, aconteceu o encontro do LIDE Ceará com Marcio Feitoza no Hotel Gran Marquise.

A agenda premium no circuito empresarial teve o comando de Emília Buarque, presidente do Lide Ceará que entregou conteúdo de alto calibre ao receber o CEO e fundador da meutudo.

Legenda: Emília Buarque Foto: André Lima

Em pauta, o crédito no Brasil e no Nordeste — com leitura sobre inflação, endividamento e os nós do cenário atual.

No tom certo entre insight e pragmatismo, Márcio Feitoza ainda revisitou a trajetória da fintech cearense, hoje case de ascensão estratégica.

Legenda: Mário Feitoza Foto: André Lima

Plateia alinhada de empresários associados marcou presença.

Vem ver fotos captadas por André Lima:

Legenda: Lide Ceará Foto: André Lima

Legenda: Lide Ceará Foto: André Lima

Legenda: Lide Ceará Foto: André Lima

Legenda: Lide Ceará Foto: André Lima

Legenda: Lide Ceará Foto: André Lima

Legenda: Lide Foto: André Lima

Legenda: Lide Foto: André Lima

Legenda: Lide Foto: André Lima

Legenda: Lide Foto: André Lima

Legenda: Lide Foto: André Lima

Legenda: Lide Foto: André Lima