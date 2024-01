Vanessa Lopes está 'isolada' para cuidar da saúde mental, diz pai da influenciadora

O pai de Vanessa Lopes comentou, nesta quarta-feira (31), o estado de saúde da filha. A influenciadora desistiu do Big Brother Brasil (BBB) 24 na segunda semana do programa. Após a saída do reality, a tiktoker estava recebendo acompanhamento médico psiquiátrico domiciliar. Segundo Alisson Ramalho, a ex-BBB segue "isolada" para cuidar da saúde mental.

"As recomendações foram trazer ela para um lugar onde tenha natureza, onde tenha praia, coisas que realmente ela goste, que ela se sinta bem, que ela possa espairecer, dar uma caminhada. Cuidar da saúde mental, física e psicomotora. E também a Vanessa está fazendo todos os dias as consultas dela", revelou.

O empresário contou ainda que estava em um almoço de família e assegurou que Vanessa continua seguindo recomendações médicas. A tiktoker deve retornar às atividades físicas em breve, conforme informou Alisson.

Veja também

Segundo a coluna Sala de TV, do portal Terra, Vanessa Lopes fará participação no programa "Túnel do Amor", que já foi gravado. O reality show tem previsão de estreia para abril, no Globoplay.

Desistência do BBB 24

Vanessa apertou o botão de desistência do BBB 24 por volta das 17h de 19 de janeiro. A sister deixou o programa após um dia de muita turbulência emocional, em que acreditava estar sendo perseguida pelos outros participantes.

Antes de sair do programa, Vanessa foi até a sala para apertar o botão, mas foi impedida por Nizam. "Pelo amor de Deus, não faz isso", pediu o MC Bin Laden, com quem ela teve atritos nas últimas horas.

Reunidos na sala, os brothers buscaram convencer a jovem a não apertar o botão. Porém, depois de se sentar no sofá, ela se levantou. "Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", disse Vanessa antes de ir em direção ao botão de desistência.

Legenda: Vanessa Lopes se despediu dos outros participantes Foto: Reprodução/Globoplay

No dia anterior a desistência, a influenciadora apareceu falando sozinha e compartilhando teorias curiosas sobre o jogo. Tentando entender os rumos que o reality está tomando, Vanessa levantou hipóteses sobre a decoração da casa e até cogitou a possibilidade de a cantora Ludmilla ter lhe mandado uma indireta durante sua apresentação na casa, na semana passada.