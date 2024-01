Nasce primeiro filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

Rebeca Abravel e Alexandre Pato celebraram a chegada do primeiro filho no último dia 12 de janeiro, segundo informações do portal gshow. A informação foi confirmada por meio da assessoria do SBT.

O casal ainda não se pronunciou publicamente sobre o nascimento, mas a assessoria revelou que a criança e a mãe seguem bem e já estão em casa desde o dia 14 de janeiro.

A gravidez veio a público em setembro do ano passado, quando o jornalista Leo Dias divulgou detalhes da gestação. Na ocasião, a família celebrou a novidade publicamente por meio das redes sociais.

Casamento

Pato e Rebeca estão juntos desde 2018 e oficializaram a união em julho de 2019. Cerca de dois anos depois, os dois se mudaram para os Estados Unidos, onde Pato atuava como jogador pelo Orlando City.

Atualmente, no entanto, o casal vive junto em solo brasileiro, já que o jogador atuava pelo São Paulo até o fim de dezembro. Sem contrato desde então, o jogador segue sem clube.