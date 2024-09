Usher diz ter sido hackeado após tweets deletados sobre prisão de 'Diddy' Combs

O rapper Usher afirmou que teve a conta pessoal no X, antigo Twitter, hackeada no último fim de semana, dias após o antigo mentor dele, Sean 'Diddy' Combs, ser preso sob acusações de tráfico sexual, abuso, ameaça e coação. Todos os tuítes antigos do artista foram excluídos da rede social, o que gerou uma série de dúvidas nos seguidores.

"A conta foi hackeada e caramba, vocês correram com ela", disse Usher com uma série de emojis de risada em uma publicação no último domingo (22). "Vejo vocês hoje à noite no Intuit Dome", completou ele antes do show na cidade de Inglewood, na Califórnia.

Veja também Zoeira 50 Cent, Kesha e outras celebridades comentam acusação contra Diddy; confira Zoeira Saiba quem é o rapper Sean Diddy Combs, ex de Jennifer Lopez e preso acusado de tráfico sexual

As únicas publicações deixadas na conta foram as supostamente deixadas pelos hackers sobre esquemas de criptomoedas. Até o momento, não se sabe quem teria tomado a gerência da conta, mas outras celebridades, como Pink e Megan Fox, também tiveram a conta invadida durante o fim de semana.

Os fãs, entretanto, citaram o momento oportuno em que tudo teria ocorrido. "O quê? O momento é apenas uma coincidência, né?", brincou uma conta após o posicionamento de Usher. "Ninguém está acreditando nisso", disse outro.

Segundo alguns usuários do X, a imagem de Usher teria ficado abalada após a prisão de Diddy, enquanto as manchetes sobre a relação próxima entre os dois começaram a se multiplicar nos últimos dias. Usher e Sean Combs são amigos há mais de três décadas e trabalham juntos desde a adolescência de Usher.

Até o momento, entretanto, Usher não foi citado em nenhuma parte das investigações sobre Diddy. Apesar disso, ele já afirmou publicamente que participou de algumas das festas promovidas pelo amigo, que é acusado de manter orgias nesses eventos.

"Tive a oportunidade de ver algumas coisas. Fui lá para ver o estilo de vida e vi. Não sei se poderia me permitir e entender o que estava olhando", disse Usher em entrevista concedida em 2016 durante o 'The Howard Stern Show'. O cantor não se pronunciou sobre a prisão de Diddy até o momento.