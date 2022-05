Ursinho Pooh vira serial killer em filme 'Winnie The Pooh: Blood And Honey'; veja fotos

Foram divulgadas imagens do filme de terror "Winnie The Pooh: Blood And Honey", nesta sexta-feira (26). Como revelado pelo Dread Central, especializado em notícias de filmes de terror, a produção audiovisual é dirigida por Rhys Frake-Waterfield. Em fotos é possível observar o ursinho de pelúcia em uma forma tenebrosa.

Como mostrado nas primeiras imagens da Jagged Edge Productions, Pooh aparenta ser um assassino em série com direito até do uso de uma marreta.

Legenda: O personagem Piglet, o leitão, aparece com grandes presas em cena Foto: Jagged Edge Productions

Em fotos é possível ver ainda uma versão assustadora do Piglet, o famoso leitão.

O filme é estrelado por Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Scott, Danielle Ronald, Chris Cordell e Craig David Dowsett como o próprio Winnie.

Legenda: Personagem é apresentado como serial killer Foto: Divulgação/Jagged Edge Productions

Conforme a página do IMDB do filme, a produção é descrita como uma "releitura de horror da famosa lenda de Winnie the Pooh". A expectativa é que o filme seja lançado ainda em 2022.