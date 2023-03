'Torta de climão', papo sobre racismo e treta: como foi a 1ª noite na Casa do Reencontro do BBB

A dinâmica de repescagem dos eliminados do BBB 23 começou nessa terça-feira (21), com a entrada do ex-brothers na Casa do Reencontro. Eles permanecem no cômodo secreto até quinta-feira (23), quando o resultado da votação do público indica quem são os dois participantes que vão poder retornar oficialmente ao reality show.

A atividade foi iniciada após a saída de Fred Desimpedidos. Eliminado no Paredão, ele não deixou o programa imediatamente e ganhou uma chance de voltar a competir, assim como os eliminados anteriormente. Porém, desistiu da nova dinâmica.

Assim, Cristian, Fred Nicácio, Gabriel, Gustavo, Key Alves, Larissa, Marília, Paula e Tina seguiram confinados.

Silêncio e racismo

Fred Nicácio confessou a Tina que quer que a sua participação na Casa do Reencontro seja breve. O médico se manteve em silêncio e isolado boa parte da noite.

"Quero que isso acabe o mais rápido possível", desabafou o ex-brother. "Quero que a gente fique pra outra fase”, respondeu a modelo. "Só o Brasil decide isso, amiga, não há nada que a gente possa fazer", continuou o profissional da saúde.

Em seguida, ele expressou o principal incômodo em continuar no imóvel:

"48 horas sem ver a luz do sol e não ter pra onde correr. Ficar do lado desses racistas, olhar pra cara desses racistas e ter que ficar aqui”, disparou. "Vai ser bem pior se entrar na casa”, disse Tina. "Isso que é lindo. Ainda bem que minha cara não disfarça”, concluiu Nicácio.

Foto: reprodução

Nas últimas semanas confinados na atração, antes de ser eliminado, o médico foi alvo de intolerância religiosa por parte de Gustavo, Cristian e Key Alves. Após sair, chegou a chorar ao assistir a cenas das falas dos participantes. Nicácio segue uma religião de matriz africana, o candomblé.

"Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente", disse durante sua participação no Bate-Papo BBB.

Torta de climão

Primeira eliminada do BBB 23, Marília inaugurou a Casa do Reencontro e fez questão de não cumprimentar alguns ex-brothers que chegaram no local logo em seguida, como Gabriel Fob e Paula, com quem teve atritos durante a passagem pelo reality.

Larissa foi outra participante que ao ingressar na atração já relembrou os atritos antigos: "Voltei, para a tristeza de muitos”, disparou ao abrir a porta do imóvel. Ela falou com os presentes, mas preferiu somente acenar de longe para Paula.

'Sangue de Maria Bonita'

Marília ainda procurou o antigo aliado Fred Nicácio, com quem fez dupla na primeira semana de programa, e desabafou sobre como se sentiu após assistir algumas cenas e falas do médico, após deixar a atração.

"Fiquei magoada, muito entristecida com o que vi... Por isso, que acho válido a gente conversar. Não é porque fiquei triste que te deseje mal", começou a maquiadora.

"Não puxei mutirão contra você. O que fiz foi uma brincadeira, que eu fiz desde o dia que saí do programa. Publiquei o 'Marília Sensitiva'. Mas aquilo não é puxar mutirão... Puxei para o Gabriel, para a Paula... Mesmo triste, não puxei para você, me isentei", explicou.

Em resposta, o profissional da saúde disse não estar entendendo o porquê de a maquiadora estar falando sobre o assunto com ele. Como justificativa, a ex-sister disse que não queria um climão entre os dois durante o período de reencontro.

Ainda na conversa, Marília chegou a afirmar que a autoria do bordão "sangue de Maria Bonita", dito por Nicácio a ela durante um momento de apoio, é dos dois.

Durante todo o diálogo com a maquiadora, Nicácio manteve os dedos cruzados, hábito que invocaria proteção, como explicou a Ana Maria Braga quando participou da entrevista após ser eliminado. Ele havia repetido o mesmo gesto quando falou com Cristian sobre o episódio de intolerância religiosa.

Foto: reprodução

Arrependimento

Em conversa com Marília, Cristian disse ter o desejo de conversar com Fred Nicácio sobre o episódio de intolerância, mas tem medo de o ex-brother negar a possibilidade.

"Queria falar com o Fredão, mas ele não vai querer me ouvir", afirmou. A maquiadora aconselhou o empresário a conversar com o médico e pedir desculpas.

Treta entre Gabriel e Marília

A maquiadora e o modelo se desentenderam durante a madrugada. Na ocasião, a ex-sister relembrou o episódio em que se sentiu ofendida pelo rapaz durante o primeiro período de confinamento.

"Você tá achando que o mundo gira em torno de você", disparou Gabriel. "E você? Nem pra sua cara eu estava olhando", rebateu Marília.

Foto: reprodução

'Depressão' pós-eliminação

Gustavo confessou aos outros ex-brothers que ficou abalado após deixar o BBB 23. "Juro por Deus, velho. Achei que ia entrar em depressão", desabafou. "Quando eu saí e vi ele, do jeito que ele tava... Ele era outra pessoa!", completou Key.

"De todos que saíram da casa e foram para o hotel, você [Gustavo] foi o que ficou mais abalado. Saiu abatido, chorando, arrasado", disse Paula.