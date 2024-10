Tom Brady ficou 'atordoado' com gravidez de Gisele Bündchen, diz site

Após saber da gravidez de Gisele Bündchen, o ex-marido da super modelo, Tom Brady, teria ficado atordoado com a notícia, segundo divulgou o site Page Six. Gisele espera seu terceiro filho, que é fruto da relação com o namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

"Tom sabia que as coisas eram sérias entre Gisele e Joaquim, mas ele nunca imaginou que eles teriam um filho juntos", disse uma fonte ao portal internacional.

"Simplesmente não era algo que estava em seu radar. Então, quando Gisele deu a notícia a ele, ele ficou chocado, para dizer o mínimo", completou.

Ainda conforme a fonte, o ex-jogador acabou se acostumando com a ideia e estaria feliz por Gisele. "No final das contas, o único foco de Tom é nos filhos e na carreira. O que Gisele decide fazer com a própria vida não é da conta dele", disse.

Rumores após desfile da Victoria's Secret

Os rumores sobre uma possível gravidez de Bündchen começaram após a ausência dela no Victoria's Secret Fashion Show, realizado em 15 de outubro. A gestação foi divulgada pela revista norte-americana People, e confirmada pela assessoria da modelo.

Segundo uma fonte da publicação, Gisele Bündchen se sente 'sortuda' e planeja o parto em casa. "

"Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família," disse ela à publicação. A supermodelo já é mãe de Benjamin, 14 anos, e Vivian, de 11, de seu antigo casamento com Tom Brady.