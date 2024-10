Timothée Chalamet causa tumulto ao aparecer em competição de sósias de si mesmo

Um evento que premiaria o melhor sósia do ator norte-americano Timothée Chalamet com 50 dólares acabou de forma caótica no Washington Square Park, em Nova York, neste domingo (27), quando o próprio ator decidiu comparecer à ocasião. Famoso por papéis em filmes de grande bilheteria, como Duna e Wonka, Timothée surpreendeu os fãs ao aparecer no local, distribuir autógrafos e posar para fotos com os presentes.

Segundo testemunhas, o ator apareceu no local após a polícia tentar impedir o encontro, considerando-o uma "reunião ilegal". Nesse momento, a organização do concurso foi multada e um competidor preso, mas os fãs decidiram se reunir em um outro local e seguir com o concurso.

Com o alvoroço que a chegada de Timothée causou, policiais chegaram a algemar pelo menos um dos sósias de Chalamet, enquanto uma multidão gritava para que o fã fosse solto. Apesar do contratempo, o artista ainda conseguiu posar para fotos e atender muitos dos fãs presentes.

Legenda: Estudante Miles Mitchell, de 21 anos, venceu concurso Foto: Reprodução/X

No fim, o sósia vencedor foi o estudante Miles Mitchell, de 21 anos, que estava vestido de Willy Wonka, um dos personagens mais notáveis de Chalamet.