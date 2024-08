Tiago Abravanel homenageia Silvio Santos em carta aberta: ‘sofri’

O ex-BBB, ator e cantor Tiago Abravanel publicou uma carta aberta em suas redes sociais em homenagem ao avô, o apresentador Silvio Santos, que faleceu no último dia 17 de agosto, aos 93 anos.

No texto, Tiago descreve o avô como “o rei da televisão brasileira”. “Poderia falar milhões de coisas aqui que comprovem seu legado e sua brilhante realização. Mas o que foi, para mim, a maior prova do quanto esse cara foi e sempre será gigante, foi a imensa quantidade de afeto que recebi e venho recebendo nesses dias após sua partida. Na verdade, se eu for pensar no quanto já recebi por conta dele na minha vida toda, não teria como contabilizar”, escreveu o ex-BBB.

O artista ainda falou abertamente sobre como era ter Silvio como um familiar próximo, e como foi difícil para ele vê-lo nesse papel.

“Muitas vezes sofri por achar que não poderia tê-lo como avô. Por não ter ele presente como eu idealizava. Por achar que eu não era merecedor desse lugar. Hoje, graças a minha terapeuta e a mim mesmo, sei que não é sobre ele. É sobre mim e sobre como devo lidar com as minhas crenças. O que ele pôde me dar era muito maior do que eu poderia imaginar e que através da pessoa que eu mais amo na minha vida, que é minha mãe, das minhas irmãs e de milhares de pessoas que eu nem conheço, mas que recebo do fundo do meu coração: amor”.

Tiago é filho da primogênita de Silvio Santos, Cinthia Abravanel, e já declarou publicamente que em alguns momentos não era tão próximo do avô.

Confira a carta na íntegra: