Último carro de Silvio Santos custou R$ 69 mil e foi presente de Natal das filhas

O apresentador Silvio Santos era apaixonado por carros e tinha apego a modelos antigos de automóveis. Apesar de discreto, o dono do SBT foi visto desfilando com o famoso Lincoln Continental 1993 em algumas ocasiões em São Paulo. O último veículo de Silvio, no entanto, foi um modelo menos glamouroso, um Honda Accord 2014, avaliado em R$ 69 mil, segundo a Tabela Fipe.

O sedã preto da marca asiática foi um presente de Natal dado por suas filhas e usado pelo apresentador durante uma década. Conforme o portal Uol, o carro é blindado e tem a placa personalizada com o número 1930, em referência ao ano de nascimento do comunicador. A publicação descreve que o Accord é equipado com um motor 3.5 V6 e oferece 280 cv.

Veja carro usado por Silvio Santos

Silvio tinha uma longa relação com cada carro e não costumava trocar de automóveis com frequência. Antes do Honda, ele tinha um Omega verde ano 2001, que também foi usado pelo apresentador por mais de 10 anos.

Um dos modelos mais icônicos de Silvio foi o mesmo Lincoln Continental, modelo Town Car Jack Nicklaus, uma edição especial e comemorativa com diversos itens personalizados, produzida entre 1991 e 1993. O veículo, inclusive, compõe um acervo histórico do SBT.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu no último dia 17 de agosto, aos 93 anos. Ele já estava afastado dos programas no SBT há dois anos, devido a um tratamento da saúde.

Segundo o hospital Albert Einstein, de São Paulo, onde o apresentador e empresário estava internado, a causa da morte foi broncopneumonia causada por infecção do H1N1.