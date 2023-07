Sinéad O'Connor deu instruções a filhos sobre falar com contador após sua morte

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor, que faleceu na última terça-feira (25), havia instruído seus filhos a procurarem o seu contador depois que ela morresse.

Em entrevista à revista People, em 2021, Sinéad ressaltou que aconselhou os filhos desde a infância a como lidar com seu patrimônio em gravações.

A artista falava sobre como as gravadoras começam a lançar álbuns dos artistas após eles morrerem. "Olha, quando os artistas estão mortos, são muito mais valiosos do que quando estão vivos. Tupac lançou muito mais álbuns desde que morreu do que quando estava vivo, então é meio nojento o que as gravadoras fazem", disse O'Connor.

"É por isso que sempre instruí meus filhos desde que eram muito pequenos: 'Se sua mãe morrer amanhã, antes de ligar para o 911, ligue para meu contador e certifique-se de que as gravadoras não comecem a liberar meus discos sem dizer onde está o dinheiro'", disse.

Sinéad teve quatro filhos: Shane, Kack, Roisin e Yeshua. No ano passado, Shane faleceu de forma precoce, aos 17 anos.

Causa da morte incerta

Sinéad O'Connor, cantora do cover de sucesso "Nothing Compares 2 U", de autoria de Prince, faleceu aos 56 anos. A causa da morte ainda é considerada "incerta" e será investigada pela polícia do Reino Unido.

Como cantora, o primeiro álbum da irlandesa foi "The lion and the cobra". Além disso, ela também ganhou notoriedade na indústria musical durante a carreira por ter opiniões fortes sobre a igreja católica e "enfrentar" as autoridades religiosas.

A última manifestação pública da cantora Sinéad O'Connor nas redes sociais foi sobre o filho, Shane, em 19 de julho. Ela relembrou a perda do filho e ressaltou que ele era o amor da sua vida.