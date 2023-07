Dias antes de morrer, Sinéad O'Connor relembrou morte do filho: 'era o amor da minha vida'

A última manifestação pública da cantora Sinéad O'Connor nas redes sociais foi sobre o filho, Shane, que faleceu aos 17 anos em 2022. No Twitter, na quarta-feira (19), a artista irlandesa compartilhou relato emocionado sobre a partida do filho e a saudade com a qual convivia desde então.

A manifestação veio em uma resposta à conta Inspirational Quotes, na qual respondia à pergunta 'Diga-me como está sua vida usando emojis'. Em seguida, Sinéad digitou rostos chorando junto da hashtag 'lostmy17yrOldSonToSuicidein2022', lembrando que havia perdido o filho para o suicídio.

Ainda em continuação para o tuíte, a cantora afirmou que vivia como uma "criatura noturna morta-viva" desde o ocorrido. "Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma. Éramos uma alma em duas metades. Ele foi a única pessoa que me amou incondicionalmente", explicou.

Segundo ela, a sensação era de estar "perdida sem ele". As publicações foram relembradas após o falecimento da cantora.

Morte confirmada

Sinéad O'Connor, cantora do cover de sucesso "Nothing Compares 2 U", de autoria de Prince, faleceu aos 56 anos nessa terça-feira (25). A informação foi dada pelo jornal irlandês Irish Times. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Como cantora, o primeiro álbum da irlandesa foi "The lion and the cobra". Além disso, ela também ganhou notoriedade na indústria musical durante a carreira por ter opiniões fortes sobre a igreja católica e "enfrentar" as autoridades religiosas.